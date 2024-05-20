Согласно сообщениям от новых владельцев электромобилей Tesla Model S и Model X, производитель машин прекратил поддержку игр из каталога Steam в своих продуктах из последней партии. На жалобы покупателей обратило внимание издание Electrek.

Этот шаг может быть связан с желанием компании снизить расходы и сосредоточиться на ключевых направлениях, так как в последнее время Tesla была вынуждена сокращать персонал даже в важных областях. Например, недавно от увольнений пострадало подразделение, отвечающее за развитие сети зарядных станций.

Несмотря на то, что в 2022 году электромобили Tesla получили поддержку игр из каталога Steam благодаря использованию графических решений AMD с архитектурой RDNA 2, теперь компания отказывается от этой функции. Причина этого решения неизвестна, но, возможно, она связана с тем, что игровые функции бортовых компьютеров Tesla были недостаточно востребованы.

Все другие развлекательные возможности системы и право запуска приложений остаются нетронутыми, как утверждает Tesla.