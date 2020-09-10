Эльдар Зейналов: Есть основания для «неприсоединения»

Азербайджан сейчас председательствует в Движении неприсоединения, и будет это делать еще два года. На днях была отмечена очередная годовщина создания этой международной организации. И вновь возникает вопрос — а что пользы от этого нашей стране? На что влияет это Движение и обращает ли на него кто-то внимание в современном мире вообще? То есть, если состоять в нем означает просто какие-то дополнительные членские траты из казны республики, то зачем вообще это членство Азербайджану? Или, может, есть и какое-то практическое наполнение, смысл у этой структуры — что-то способное принести реальную пользу Азербайджану на международной арене?

Свой взгляд на эту тему согласился выразить # директор Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов:

— Начнем с того, что Движение неприсоединения объединяет 120 государств-членов и 17 стран-наблюдателей, и в этом качестве является второй после ООН коалицией государств. Не случайно, когда по инициативе Ильхама Алиева Движение предложило созвать внеочередную Генассамблею ООН, посвященную проблеме пандемии, то ООН немедленно на это согласилась. Ведь движение объединяет две трети государств-членов ООН, да и сама ООН входит в Движение со статусом наблюдателя вместе с рядом других международных организаций и национально-освободительных движений. Движение, например, может себе позволить отойти от политических стереотипов и включить в члены Палестину, в наблюдатели — Движение освобождения Пуэрто-Рико.

Условием членства в Движении является невхождение страны-кандидата в военные блоки. Это изначально исключило из него страны НАТО и Варшавского договора, в то время как не входившая в этот договор Югославия была одним из инициаторов создания Движения и его первым председателем.

По этой же причине, государства-участники Движения представляют т.н. «третий мир». В него входят практически все африканские (53) и азиатские (37) страны, Латинская Америка (26), некоторые страны Океании (3). Европейских стран, которые почти все участвуют в каких-то военных блоках, в Движении почти нет — туда входит лишь Беларусь (что очень странно, т.к. она входит в ОДКБ). Азербайджан, по ООНовской классификации, входит в Азию. Из стран бывшего СССР туда входят также Туркменистан и Узбекистан, а со статусом наблюдателя — Армения, Казахстан, Таджикистан и Украина.

Отсюда видно, что Движение фактически оппонирует странам, которые воспринимаются в «третьем мире» как империалистические или неоколонизаторские. При этом страны Движения, не входя в военные блоки, отнюдь не беззащитны — среди них есть ядерные державы, страны с сильными армиями. А человеческий потенциал таков, что население, скажем, небольшой Бангладеш равно населению РФ, а население Индии в 4 раза превосходит население США.

На территориях стран-членов Движения сосредоточена большая часть минеральных ресурсов мира. Они диктуют цены на нефть и производят не только бананы, но и электронику, запускают космические спутники.

Для Азербайджана, который после развала СССР попал в «третий мир» и отказался от курса на членство в НАТО и ОДКБ, вхождение в Движение было логично. И имиджевые выгоды от этого стоят затрат на членские взносы. Наша страна воспринимается «третьим миром» как миролюбивая, и это облегчает солидарность с нею в вопросе Карабахского конфликта со стороны членов Движения, и не только тюркских или мусульманских стран.

То, что нашу страну выбрали в состав Совета Безопасности ООН в 2011 г. таким большим числом голосов (155!), на мой взгляд, тоже результат поддержки со стороны членов Движения. «Неприсоединившемуся» Азербайджану в первый же год «третий мир» отдал предпочтение перед «натовской» Венгрией, рассчитывая, что Азербайджан не будет участвовать в политических играх супердержав в Совбезе и будет отстаивать интересы безопасности.

Очень важно и то, что Азербайджан благодаря своему членству в Движении смог включить в его повестку дня армяно-азербайджанский конфликт. Причем Азербайджан находится в более выгодном положении, благодаря тому, что другая сторона конфликта — Армения является членом ОДКБ и имеет в Движении более низкий статус (наблюдателя).

В оставшиеся два года своего председательства в Движении, Азербайджан может попробовать консолидировать мнение «третьего мира» вокруг своей позиции по Карабаху. Например, в «Бакинском документе» (апрель 2018 г.), члены Движения «выразили сожаление по поводу того, что, несмотря на резолюции Совета Безопасности ООН (S/RES/822, S/RES/853, S/RES/874, S/RES/884), конфликт между Арменией и Азербайджаном остается неурегулированным и продолжается, ставя под угрозу международный и региональный мир и безопасность. Они подтвердили важность принципа неприменения силы, закрепленного в Уставе ООН, и призвали стороны продолжать стремиться к урегулированию конфликта путем переговоров в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ АР».

Следовательно, 120 стран Движения поддержали принадлежность Карабаха Азербайджану и требование вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий. Эта позиция будет отражена ими и при будущих голосованиях в ООН и ОБСЕ.

Вспомним, как недавняя инициатива главы небольшого государства с помощью председательства этой страны в Движении неприсоединения оперативно вылилась в специальную Генассамблею ООН по пандемии. Это лишь один из примеров того, как можно использовать лидирующую позицию в Движении для продвижения идей, которые воспринимаются его членами как общие…

Помимо прочего, на обочине любого регионального саммита ведутся неформальные обсуждения и других общих проблем, например, в области экономики. Азербайджан не должен оставаться «нефтяным колодцем», ему нужно диверсифицировать экономику, включаться в региональные проекты, держать баланс в отношениях с супердержавами. Тем более, что сейчас, похоже, во внешней политике наметился поворот, заставивший президента поменять министра иностранных дел и ряд послов.