Эльдар Азизов: Будет подготовлен план мероприятий в связи с оползнем в Бадамдаре

В первую очередь на территории схода оползня на Бадамдарском шоссе должны поработать эксперты, которые представят официальную информацию.

Об этом заявил глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов.

По его словам, это не первый оползень в данной местности.

«На территории осуществляются мероприятия по обеспечению безопасности. На месте происшествия находятся сотрудники МЧС и специалисты других структур. Создана специальная комиссия, которая примет необходимые меры по этому вопросу.

Наряду с этим, с участием представителей МЧС будет подготовлен план мероприятий, в рамках которого предусматривается подсчет ущерба и решение ряда других вопросов», — сказал Э.Азизов.