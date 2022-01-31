«Женщины активно вовлечены в решение проблем постконфликтного периода».

Как передает #, об этом сказал сегодня помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков на конференции «Женщины, мир и безопасность: Роль женщин в восстановлении в постконфликтный период», организованной Центром анализа международных отношений и азербайджанским представительством ООН.

Э.Амирбеков отметил, что необходимо создать условия для того, чтобы женщины внесли необходимый вклад в восстановление:

«Правительство Азербайджана готово создать для этого условия. Азербайджан, положив конец 30-летней оккупации, создал новые геополитические условия, открывающие возможности для развития на Южном Кавказе».

Помощник первого вице-президента отметил, что это развитие проходит через реализацию вопросов, отраженных в трехсторонних заявлениях глав Азербайджана, России и Армении: «Азербайджан считает, что альтернативы мирному подходу в вопросе отношений с Арменией нет. Азербайджан ожидает от Армении адаптации своей политики к новым геополитическим реалиям».