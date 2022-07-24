Десятки миллионов американцев на этой неделе подверглись экстремально высоким температурам: в субботу снова был побит температурный рекорд, в то время как в Калифорнии жара стала причиной лесных пожаров.

Экстремально жаркая погода отмечается на этой неделе не только на западе, но и в центральных и северо-восточных штатах.

Более чем в дюжине штатов были выпущены специальные рекомендации для населения в связи с жарой, а в Далласе и Оклахома-Сити максимальная температура в субботу превысила 100 градусов по Фаренгейту (выше 38C ), и температура воздуха будет держаться на этом уровне как минимум в течение следующих пяти дней.

Тем временем в городах на северо-восточном побережье США, от Бостона до Филадельфии и Вашингтона, также регистрируется рекордно жаркая погода.

Даже обычно прохладный тихоокеанский северо-запад не избежит жаркой погоды: на следующей неделе в штатах Орегон и Вашингтон ожидается несколько дней с температурой выше 37C.

Высокие температуры, свидетельствующие об угрозе глобального потепления, уже вызвали всплеск вызовов врачей к людям, которые пострадали от болезней, связанных с жарой.

По данным синоптиков, в Вашингтоне в субботу была отмечена температура 37,7С, примерно так же жарко было и в Нью-Йорке.

Изнуряющая жара увеличила риск возгораний. Крупный лесной пожар вспыхнул в пятницу в Калифорнии недалеко от национального парка Йосемити, где под угрозой оказались уникальные гигантские секвойи.

Пожар, охвативший более 2650 гектар, уже уничтожил десять и нанес ущерб пяти хозяйствам. (Голос Америки)