Экспорт яблок увеличится, а за ним и цены на рынках

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) разрешила 37 азербайджанским предприятиям экспортировать яблоки. Об этом говорится в сообщении Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Сообщается, что агентство провело мониторинги в хозяйствах в связи с ограничениями, введенными со стороны России. Помимо этого, состоялись встречи в формате видеоконференции с делегацией Россельхознадзора.

Российской стороне была предоставлена необходимая информация о 37 предприятиях, которые хранят в холодильных амбарах свою продукцию. Экспортный прогноз этих 37 предприятий в 2021 году составляет 88 тыс. 232 тонн яблок. А в 2020 году 67 предприятий экспортировали 66 тыс. 924 тонны яблок в Россию. Таким образом, в 2021 году экспорт яблок в Россию из Азербайджана увеличится на 31,8%.

Агентство обратилось к предпринимателям, которые имеют в холодильных складах яблоки, чтобы они отправили свои данные в агентство для получения разрешения на их экспорт. В дальнейшем агентство перенаправит эти данные российской стороне. По информации этого ведомства, оно совместно с уполномоченными структурами продолжает меры по снятию ограничений с экспорта яблок из Азербайджанa в Россию.

По этому вопросу уже прошли веб-конференции между делегациями АПБ и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ, где обсудили ограничения на экспорт яблок. Сотрудники агентства также провели мониторинги в предприятиях по производству яблок. Причем, активные совместные обсуждения продолжаются.

В целом же можно сказать, что в истории запрета на экспорт яблок из Азербайджана на рынки РФ ставится точка. При этом рост объемов вывозимой продукции скажется на ценах внутри страны. Как сказал в беседе с корреспондентом # руководитель НОО «Союз свободных потребителей» Эюб Гусейнов, ликвидация запрета, конечно же, пойдет на пользу местным экспортерам, но цены на местном рынке вырастут, хоть и незначительно – всего на 5%.

«Сейчас на рынках особенно пользуются спросом мелкие яблоки, которые продаются по манату за 3 – 5 килограмм, — заметил он. – Плоды не имеют хороший товарный вид, но отличаются хорошим качеством и вкусом. Такие яблоки, как правило, не идут на экспорт и по этой причине цены на них сильно расти не будут. Словом, в массе своей покупатели не останутся без дешевых и вкусных яблок из-за растущего импорта».

По свидетельству правозащитника, Азербайджан отличается самыми низкими ценами на яблоки в регионе, и все же хотелось бы, чтобы наши потребители покупали качественные плоды по низким ценам. «Если экспорт увеличится сразу на 30%, это, конечно же, повлияет на ценообразование на местном рынке, — продолжил он. – Но, как уже говорилось, учитывая, что львиная доля спроса приходится на дешевые яблоки, в этом сегменте существенного подорожания не будет. В любом случае, нехватку яблок можно возместить импортом из той же Грузии и Ирана. Однако, свое все же лучше по вкусу, качеству и цене».

Здесь стоит напомнить, что Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения с 10 декабря 2020 года. В ведомстве сообщили #, что неоднократно информировали Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики о систематических случаях выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов в подкарантинной продукции, поставляемой на территорию Российской Федерации. Запрет поставил местных производителей в затруднительное положение. Все это время они работают на склад, ожидая возобновления экспорта. Но покупатели были довольны понижением цен.

«Производители яблок и томатов сами виноваты в сложившейся ситуации, — уверен Гусейнов. – Им следовало позаботиться заранее о безопасности продукции, получить регистрацию Агентства продовольственной безопасности и вести соответствующую работу на собственных предприятиях во избежание вредителей и соответствия нормам, а не заниматься обвинениями в адрес государственных структур. К сожалению, несколько лет правительство проводило ошибочную политику, в результате которой производители диктуют ему свои условия, а не наоборот», — подытожил глава НОО.