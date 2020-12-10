Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни

Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Среди симптомов болезни – приступы эпилепсии в течение трех-пяти минут, потеря памяти в течение нескольких минут, внезапные обмороки, головная боль и боль в спине.