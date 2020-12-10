Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни

Два эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в индийский город Элуру, где от неизвестного заболевания пострадали, по последним данным, 593 человека, сообщает местный телеканал Times Now.
Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Среди симптомов болезни – приступы эпилепсии в течение трех-пяти минут, потеря памяти в течение нескольких минут, внезапные обмороки, головная боль и боль в спине.
Ранее сообщалось, что для установления причины заболевания в город направили бригады врачей из Национального института питания, Института химической технологии и Всеиндийского института медицинских наук. Специалисты тестируют образцы крови, мочи заболевших, а также изучают продукты питания и пробы воды.(РИА Новости)