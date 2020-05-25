Эксперты Airbus прибудут в Карачи для расследовании авиакатастрофы

Представители завода-изготовителя Airbus прибудут вечером 25 мая в пакистанский город Карачи для оказания технической помощи комиссии по расследованию причин крушения самолета Airbus A320 «Международных авиалиний Пакистана». Об этом в понедельник ТАСС рассказал представитель пакистанской авиакомпании Абдулла Хан.

«Группа специалистов будет состоять из 4 человек», — сообщил Хан. «Специалисты будут задействованы на двух направлениях, — добавил представитель авиаперевозчика. Первое — расшифровка бортовых самописцев, второе — оказание технической помощи комиссии по расследованию».

В субботу министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил, что специальная комиссия по расследованию причин крушения самолета завершит расследование в течение трех месяцев. «Я обещаю, что расследование будет прозрачно, — заявил министр. — Мы постараемся завершить все процедуры в трехмесячный срок».

Airbus A320 «Международных авиалиний Пакистана» в пятницу потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На борту находились 99 человек. По информации министерства здравоохранения и социального развития провинции Синд, к настоящему моменту подтверждена гибель 97 человек.(ТАСС)