Эксперт: Вопрос об утрате Беларусью госсуверенитета в пользу Москвы можно считать решенным

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на днях российским журналистам, что в случае «краха» республики, следующей будет Россия.

«Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия», — сказал Лукашенко в интервью российским СМИ.

Как полагает Лукашенко, «все глобализировано и интернационализировано». «Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя», — заметил он.

«Потому что — а как вы противостоите телеграм-каналам? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал. Американцы. Вы же видите, что там творится. И телеграм-каналы там играют ведущую роль», — считает Лукашенко.

«Убрать интернет и прочее… Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть, и на ровном месте», — заметил Лукашенко.

Интересно, конечно, о чем это он? На ум приходят две очевидные версии — либо он таким образом намекает Путину, что держать под контролем протестное движение в Беларуси это и его забота, и в случае чего нельзя забывать о Союзном договоре, надо сразу же вводить в его страну российские войска, либо ситуация в Беларуси действительно способна сыграть роль детонатора и поднять подобные же волнения уже в самой России.

А вот как оценивают слова Лукашенко известные иностранные эксперты.

Александр Сытин, российский политолог и публицист, доктор исторических наук, глава North&Eastern Europe Research Political Center:

— Понятно, что Лукашенко напуган размахом протестов и, по сути, крахом политики многовекторности, рухнувшей из-за прямого саботажа Запада, поставившего призрачные права человека выше принципов реальной политики, в том числе направленной на сдерживание расширения русского мира. Для Лукашенко не осталось ничего иного, как идти по пути утраты суверенитета в пользу уступок русскому миру, России, Путину. Соответственно, сейчас у него огромный соблазн переложить всю сложность отношений с оппозицией и с Западом на плечи России, которая в лице власти, разумеется, не упустит случая реализовать имперские амбиции за счет аншлюса/братского воссоединения/реализации союзного договора с Беларусью.

С моей точки зрения вопрос об утрате Беларусью государственного суверенитета в пользу Москвы можно считать решенным, а аншлюс, независимо от того, сохранит Лукашенко свой пост или нет, — состоявшимся. Что касается заявления Лукашенко о грядущем крахе России, то, вероятно, он имеет ввиду рост протестов против режима Путина. Однако, в настоящее время никакого роста протестных настроений в России не наблюдается, и разговор о революционном потенциале русского народа я на ближайшее историческое будущее считаю бессмысленным.

Александер Рар, профессор, Институт Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Лукашенко не знает, что делать. Он знает, что в ЕС он навсегда нерукопожатный. Российский интерес он прекрасно понимает: Путин хочет интеграции Беларуси в союзное государство.

Лукашенко видит, что навсегда теряет молодое поколение в Беларуси. Он будет делать все инстинктивно, но не рационально. Будет надеяться на защиту со стороны России, намекая, что спасая его (Лукашенко), Путин спасает самого себя.

Но Россия прекрасно понимает, что Лукашенко может опять отвернуться от Москвы, когда почует, что от Запада ему больше опасность не грозит.

Россия не будет задействовать свои войска или полицейские силы против протестующих белорусов — только в том случае, если в конфликт напрямую вмешается Запад, как это было в Украине. России надо поддерживать хорошие отношение с белорусским населением, если Москва серьезно хочет «воссоединения» с Беларусью на добровольных началах. Белорусы — это не крымчане, которые захотели в Россию. Белорусы привыкли к своему суверенитету.