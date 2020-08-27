Эксперт: Россия — это и есть «что-то другое», что привело Молдову к «модели неразвития»

В Молдове стартовала предвыборная президентская кампания. Скоро вновь начнется агитационная и «пиар-война» между прозападной и промосковской половинами политических верхов этой несчастной маленькой страны.

С 1 сентября в республике начнется процесс регистрации кандидатов, на который отводится 30 дней. После этого те, кто будет зарегистрирован, смогут приступить к агитации.

Как и следовало ожидать, на второй срок двинет действующий глава республики Игорь Додон. О его поддержке уже заявила созданная им некогда крупнейшая в стране Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ).

Его главным оппонентом называют лидера проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), бывшего премьера страны Майю Санду, которая уже заявила, что намерена взять реванш за поражение от Додона во втором туре выборов 2016 года. Далее в рейтинге предпочтений следует лидер другой правой партии — «Платформа «Достоинство и правда» (ПДП) — Андрей Нэстасе, четыре года назад отказавшийся от участия в выборах в пользу единого кандидата от правых сил, которым стала Санду. Она отказалась ответить взаимностью на его призыв уступить на этих выборах ему роль единого кандидата. В этой ситуации Нэстасе решил баллотироваться самостоятельно.

Следует особо отметить, что в Молдове десятилетиями верх берут попеременно — то прозападные, то промосковские силы, но особого, качественного улучшения уровня жизни почему-то не происходит. Правда, Молдова сумела реализовать тот минимум реформ в рамках «Восточного Партнерства», чтобы получить ассоциацию и безвиз с ЕС, но по факту большинство активной части граждан до сих пор находятся в вынужденной трудовой эмиграции — часть в России, часть в Италии, Португалии, Румынии. Отсюда, видно, формируются и примерно равные предпочтения во время голосований.

Подробнее о том, как обстоят дела в Молдове на сей раз, рассказал в интервью # известный украинский эксперт, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», главный редактор киевского журнала «Черноморская безопасность» Михаил Гончар.

— Кто вероятнее одержит победу на этот раз?

— В отличие от Азербайджана, который является президентской республикой, Молдова является парламентской демократией. Ключевое значение имеют парламентские выборы, когда победившая партия или коалиция формирует правительство, и оно реализует соответствующую программу.

Но, несмотря на ограниченные полномочия, все же фигура президента является важной в системе государственного управления. Победа того или иного кандидата будет символизировать вектор развития Молдовы – либо европейский, либо евразийский. Хотя, опять-таки, более важной является не фигура президента, а конфигурация парламентской коалиции и, соответственно, правительства. Поэтому, не исключено, что после президентских выборов последуют досрочные парламентские, проведение которых будет стимулировать проигравшая партия или альянс партий.

Так что на самом деле победа того иного кандидата на выборах 1 ноября не решит никаких проблем, а только запустит новый цикл движения молдовского политического маятника.

Кто победит — предсказать в начале предвыборной кампании сложно. Как мне кажется, сейчас наибольшие симпатии у избирателя к Майе Санду.

— Что эти выборы изменят в жизни страны?

— Победа на президентских выборах того или иного кандидата мало что меняет в жизни Молдовы. Опять же, потому что Молдова не президентская республика. Полнота власти в руках парламента и сформированного парламентской коалицией правительства.

— Почему до сих пор победа того или иного вектора политических сил не выводила Молдову на путь необходимых реформ и последующего уверенного развития? Что именно мешает?

— Молдова не раз становилась на путь реформ и небезуспешно, но, к сожалению, эти реформы не стали необратимыми. Причина – доминирование олигархических интересов над национальными. Страна, расколотая по Днестру внешним вмешательством, ослабленная российским военным присутствием, не смогла развить сильные государственные институты. А именно они нужны, чтобы завершить реформы и сделать европейский вектор доминируюшим во внутренней и внешней политике, а олигархономику трансформировать в нормальную рыночную экономику.

Но самая главная причина неуспеха Молдовы – это “тормоз” в виде никем не признанного (кроме ему подобных) квазигосударственного образования, поддерживаемого Россией – так называемая “Приднестровская Молдавская Республика”. Россия тормозит движение Молдовы в сторону ЕС. Через «ПМР» Россия сделала 7 млрд долларов США долга Молдове за газ. То есть, газ в основном брало, потребляло и не платило за него Приднестровье, а долг “Газпром” повесил на Молдову. Этот долг сопоставим с ВВП Молдовы.

— Правда ли, что в какие бы цвета ни красились молдавские политики, на поверку все они оказываются воры и бездельники? Или главная причина неудач в чем-то другом?

— Коррупционные и мошеннические действия в 2014-2015 гг. с финансовыми ресурсами, предоставленными Молдове со стороны ЕС, нанесли колоссальный ущерб не только проевропейским политикам, но и в целом европейскому вектору развития страны. Что показательно, так это участие во всем этом российских структур. Большой скандал вокруг украденного миллиарда евро западной помощи Молдове активно раздувала и российская пропагандистская машина, чтобы дискредитировать европейский вектор.

Вот это и есть “что-то другое”, что привело Молдову к “модели неразвития”. Это “что-то другое” имеет свое имя – Россия, с ее военным присутствием в «ПМР», подрывной и коррупциогенной деятельностью в Молдове. Впрочем, не только в этой стране. Сейчас Молдова снова на перепутье.