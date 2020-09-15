Эксперт: Армении терять нечего, вот и пытается стравливать различные государства между собой

Ереван пытается воспользоваться возникшим напряжением вокруг потенциальной энергодобычи в Восточном Средиземноморье — глава МИД Мнацаканян быстро отправился в тур по ближневосточным странам, где активно осуждает «агрессивную экспансионистскую политику Турции в регионе» и выражает горячую поддержку Греции и Кипру. Тему активно раздувают также армянские и проармянские российские СМИ. И что характерно — они не забывают приплести к возникшей ситуации и Азербайджан, напоминают, как Турция поддержала нашу страну в июле, вновь обсасывают дикую дезу о подготовке Турцией каких-то «сирийских боевиков», которые будут участвовать в «готовящейся войне против Армении». Одним словом, идет нагнетание страстей на ложных посылах. Интересно, как следует оценивать эти события и что тут мог бы противопоставить Азербайджан — на международном уровне или через СМИ?

Ситуацию комментирует для # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Вполне очевидно, что действия армянской дипломатии направлены на стимулирование, поощрение различных государств к созданию антитурецких форматов в регионе. И шаги предпринимаются фактически в беззастенчивой манере, открытым текстом – армянская сторона призывает разные страны Восточного Средиземноморья включиться в создание антитурецких альянсов и таким образом повлиять на политику Турции в целом.

Я думаю, что армянскую сторону меньше всего сегодня заботит проблема газовых месторождений у Кипра, и вот такое поддельное беспокойство Армении за проблемы этих стран не может остаться незамеченным ими. Тем слезам, которые армянская дипломатия проливает из-за Восточного Средиземноморья, образно говоря, позавидовал бы даже, наверное, нильский крокодил.

На самом деле Армения преследует цель привлечь все эти государства к действиям против Турции и к открытой поддержке армянской позиции в нагорно-карабахском конфликте. Армянская дипломатия действует в строгом соответствии со своекорыстными расчетами, цель которых заключается в посыле: мы окажем вам любую посильную поддержку в оказании давления на Турцию, но вы нам поможете в оказании давления на Турцию и Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха.

Конечно, мы внимательно наблюдаем за развитием вот этих процессов и внимательно следим за заявлениями различных государств, их представителей, которые могли бы касаться наших интересов в регионе. Недавно президент Азербайджана во время встречи с послом Греции недвусмысленно заявил, что наша страна будет поддерживать Турцию в любых противоречивых вопросах и процессах, касающихся Восточного Средиземноморья. Но, естественно, Баку жестко отреагирует, если действия армянской дипломатии, в конечном счете, спровоцируют эти государства также на антиазербайджанские действия.

В любом случае, все эти процессы чреваты нехорошими последствиями. Они обостряют до предела ситуацию в регионе, фактически способствуют вовлечению внерегиональных игроков в политические процессы внутри Южного Кавказа. Это, естественно, негативные, более того — опасные тенденции, армянская дипломатия в свойственной ей вероломной манере сейчас натравливает различные государства на Азербайджан и Турцию.

Это постыдная практика, ее надо выявлять, осуждать. У Азербайджана есть достаточно возможностей, своих партнеров и друзей в регионе, чтобы поставить на вид различным государствам неблаговидные действия Армении.

Дело тут не только в Турции или Азербайджане – это в целом неблаговидная дипломатическая практика. Абсолютно не соответствующая принципам добрососедства и ставящая под вопрос возможное региональное сотрудничество в будущем.

К счастью, есть государства, которые занимают достаточно прагматичную позицию в этих вопросах, опираются на собственные интересы, не подыгрывают армянской дипломатии. Хотелось бы, чтобы таких государств было больше, чтобы возобладала прагматическая линия поведения. Потому что формирование различных сомнительных альянсов в регионе в конечном итоге нарушает устоявшиеся политические традиции и приближает регион к новой военной напряженности, отнюдь не соответствующей интересам очень многих государств.

Если взглянуть на эти вещи глубже, то такая напряженность не в интересах даже тех же Греции и Кипра. Руководитель Кипра неоднократно говорил, что заинтересован в диалоге с турецкой общиной острова, Греция периодически демонстрирует интерес к диалогу, поскольку любое деструктивное развитие событий повлечет серьезные материальные издержки. Это чревато и имиджевыми потерями, чего стараются не допустить государства региона и, несмотря на напряженность, отдавать предпочтение все-таки мирным средствам.

Вот армянская провокационная политика всему этому никак не способствует. Такие подстрекательства Еревана не способствуют реализации глубинных интересов региональных государств. Обратим внимание на то, что сегодня Грецию и Турцию связывает очень много региональных проектов – в частности, «Южный газовый коридор». Это приносит и пользу, и прибыль обоим государствам – кто захочет терять эти преимущества?

А вот Армении и терять нечего, и деваться некуда. Эта страна обделена всеми подобными проектами, находится на обочине прогресса и регионального развития, вот и занимается тем, что пытается стравливать различные государства между собой.