Бывший офицер Главного разведывательного управления Российской Федерации Владислав Аммосов перешел на сторону Украины. Он теперь будет воевать против россиян, потому что ему не нравится ситуация в России.

Отмечается, что Аммосов — уроженец Якутска и более 15 лет строил карьеру в российской армии и ее спецслужбах. Он заверил, что готов стрелять в россиян уже давно, потому что не может спокойно смотреть на ситуацию в стране.

По словам Владислава, он участвовал во Второй чеченской войне на российской стороне, потому что поверил пропаганде. Именно тогда он понял, что народ Чечни воюет за свободу, хотя изначально верил в сказки про боевиков.

Кроме того, экс-сотрудник ГРУ рассказал о катастрофической ситуации среди офицерского состава, где оказалось много алкоголиков, предателей, торговцев оружием, а также тех, кто отправлял солдат на смерть. По его словам, сейчас ситуация еще хуже.

«Бывших офицеров ГРУ не бывает. Я готов хоть сейчас в диверсионно-разведывательной группе идти на территорию России и там уничтожать врагов. Враги моей родины – это те, кто сейчас поддерживают эту путинскую власть», – рассказал Аммосов в интервью «Радио Свобода«.

Он признался, что на момент оккупации украинского полуострова Крым он уже не служил в ГРУ. Тогда мужчина понял, что это начало конца для России