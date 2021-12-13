Верховный суд Дании признал экс-министра по делам иммиграции и интеграции Ингер Стойберг виновной в должностном правонарушении и приговорил ее к двум месяцам заключения. Об это говорится в решении суда, принятом в понедельник, 13 декабря..

Стойберг занимала пост министра по делам иммиграции и интеграции с 2015 по 2019 год. По ее указанию в 2016 году были разделены 23 пары, обратившихся к Дании за предоставлением убежища, в которых жены были несовершеннолетними. В феврале 2016 года ведомство под руководством Стойберг выпустило соответствующее распоряжение. Его суд счел незаконным.

“Должна сказать, что я очень, очень удивлена”, — прокомментировала Стойберг вынесенный в отношении нее приговор.

Верховный суд, приговор которого не может быть обжалован, рассматривал дело Стойнберг с начала осени. Изначально прокуроры добивались четырех месяцев лишения свободы для обвиняемой. Адвокаты экс-министр настаивали, что ее решения были единственным способом борьбы с принудительными браками, в которые заставляли вступать несовершеннолетних девушек. (DW)