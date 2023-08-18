Россия грозит спровоцировать прямую войну с НАТО, если будет задерживать корабли в международных водах Черного моря, заявил Politico бывший главком войск альянса в Европе Джеймс Ставридис.

По мнению Ставридиса, адмирала США в отставке, командовавшего силами альянса в 2009–2013 гг., такие действия, как досмотр турецкого сухогруза в воскресенье, могут вынудить партнеров Киева вмешаться, чтобы не допустить удушения экономики Украины, зависимой от экспорта зерна.

«Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск эскалации до морской войны между НАТО и Российской Федерацией», — заявил Ставридис. НАТО, по его словам, «не для того предоставляет все оружие и деньги Украине, чтобы наблюдать, как Россия душит ее экономику незаконной блокадой».

НАТО может поддержать гуманитарный коридор, защищая суда своей боевой авиацией и, возможно, эскортом военных кораблей, не исключил Ставридис.

США уже рассматривают все возможные варианты, включая военные решения, для защиты судов в Черном море, сообщала The Wall Street \Journal со ссылкой на американских чиновников. По словам источников WSJ, Штаты ведут переговоры с Турцией и соседями Украины, в которых обсуждаются новые маршруты для вывоза украинского зерна.

В частности, готовится план по наращиванию мощности румынского порта Констанца: сейчас через него проходит 2 млн тонн украинской зерновой продукции ежемесячно, а после расширения инфраструктуры и за счет дополнительного персонала объемы можно нарастить до 4 млн тонн.

Минобороны РФ во вторник подтвердило, что остановило для досмотра сухогруз Şükrü Okan под флагам Палау. На турецкое судно высадились вооруженные морские пехотинцы, они провели инспекцию в непосредственной близости от Стамбула, в 60 км от побережья Турции — члена НАТО.

В четверг администрация президента Турции Реджепа Эрдогана предупредила Москву о риске роста напряженности в Черном море в связи с досмотром сухогруза. (DW)