В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям шестого июля прошло заседание по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти (ИВ) Нефтчалинского района Исмаила Велиева, его первого заместителя Вургуна Акперова, заведующего отделом архитектуры и строительства ИВ Вугара Нагиева, заведующего районным отделом образования Аждара Керимова, завотделом территориального управления и работы с местными органами самоуправления Анара Джафарова и главврача центральной районной больницы Тельмана Захидова.

Cудья Низами Гулиев объявил заседание открытым, после чего прокурор зачитал обвинительное заключение.

Исмаил Велиев не признал себя виновным и отказался от дачи показаний.

Очередное заседание по этому уголовному делу назначено на 12 июля.

Напомним, что И.Велиев и другие были задержаны в результате спецоперации, проведенной 20 февраля Службой государственной безопасности (СГБ).

Задержанным предъявлено обвинение по статье 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса. Решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.