Экс-дипломат КНДР заявил о неспособности Ким Чен Ына самостоятельно ходить

Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын жив, однако у него серьезные проблемы с ногами. Об этом предположении рассказал CNN экс-дипломат страны Тхэ Ен Хо.

Он отметил, что отсутствие Ким Чен Ына на праздновании дня рождения деда Ким Ир Сена действительно было ненормальным. В связи с этим, он полагает, что Ким Чен Ын не может самостоятельно встать или нормально передвигаться.

«Я не совсем уверен, действительно ли он перенес какую-то операцию или что-то еще, но ясно одно <…> он не может самостоятельно ходить», — добавил Тхэ Ен Хо.

Телеканал отмечает, что бывший дипломат не представил никаких доказательств, подтверждающих его слова.(Газета.Ru)

| 2020-04-28T10:37:09+00:00 28 апреля 2020, 12:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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