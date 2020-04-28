Экс-дипломат КНДР заявил о неспособности Ким Чен Ына самостоятельно ходить

Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын жив, однако у него серьезные проблемы с ногами. Об этом предположении рассказал CNN экс-дипломат страны Тхэ Ен Хо.

Он отметил, что отсутствие Ким Чен Ына на праздновании дня рождения деда Ким Ир Сена действительно было ненормальным. В связи с этим, он полагает, что Ким Чен Ын не может самостоятельно встать или нормально передвигаться.

«Я не совсем уверен, действительно ли он перенес какую-то операцию или что-то еще, но ясно одно <…> он не может самостоятельно ходить», — добавил Тхэ Ен Хо.

Телеканал отмечает, что бывший дипломат не представил никаких доказательств, подтверждающих его слова.(Газета.Ru)