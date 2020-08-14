Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России

“Трамп вступил в сговор с Россией, но не при помощи таких изощренных методов, какими представляли себе его очернители. Также я знал, что расследование Мюллера не было охотой на ведьм. Трамп обманул на этих выборах, при попустительстве со стороны России, что вы узнаете на этих страницах, потому что делать все — я имею в виду прямо все -, чтобы “выиграть” всегда было его моделью ведения дел и образом жизни”, — утверждается в предисловии.(РИА Новости)