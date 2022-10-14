Активистки движения Just Stop Oil, выступающего против ископаемого топлива, облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Лондонской национальной галерее. Картина защищена стеклом, что учли экоактивистки, планируя свою акцию.

Затем 21-летняя Фиби Пламмер и 20-летняя Анна Холланд приклеили себя к стене под картиной. Девушки призвали зрителей перфоманса задуматься о нефтяном кризисе и ценах на топливо, из-за которых «миллионы холодных и голодных семей даже не могут позволить себе разогреть банку супа».

Активистки, правда, не объяснили при чем тут Ван Гог.

После инцидента сотрудники Национальной галереи вывели всех посетителей из зала.

В течение последних двух недель движение Just Stop Oil устраивало сидячие акции протеста на дорогах в центре Лондона.

Нидерландский художник Винсент Ван Гог написал картину «Подсолнухи» в 1888 году, находясь в Франции. В этой серии семь полотен, на каждом из которых изображён букет подсолнухов в вазе. Одна из картин была уничтожена в годы Второй мировой войны. (svoboda.org)