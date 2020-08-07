Эйюб Кулиев привез во Владивосток тар: Уверен, что зрители запомнят его изысканную гармонию

Владивосток готовится к открытию V Международного фестиваля «Мариинский», который пройдет с 14 августа по 6 сентября.

Как сообщает #, фестиваль откроют два известных азербайджанца — главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев и главный дирижер Государственного театра оперы и балета Азербайджана Эйюб Кулиев. Именно они представят зрителям одну из самых главных премьер фестиваля — балет «Тысяча и одна ночь» на музыку выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Балет также будет представлен 15, 16 августа и 3 сентября.

«Музыка потрясающе красивая, очень танцевальная, балетная и колоритная. Хореография балета решена в неоклассическом стиле с пластикой, отражающей красочную палитру восточных танцев. Балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра сегодня насчитывает около 90 артистов. Это уже тот состав, при котором можно делать масштабные полотна», — говорит хореограф-постановщик спектакля Эльдар Алиев.

Примечательно, что «Тысяча и одна ночь» — это первая работа Алиева как хореографа-постановщика. Еще в 1994 году в Америке он создал этот спектакль, который имел оглушительный успех и объездил с ним весь мир. Мир узнал имя нового хореографа. И вот спустя десятилетия, он вновь обратился к этой восточной сказке.

Эльдар Алиев родился в Баку, окончил Бакинское хореографическое училище. Выступал на самых престижных сценах мира: в Кеннеди-центре в Вашингтоне, Метрополитен-опере в Нью-Йорке, Парижской опере, Римской опере, Ла Скала, Театре Колизеум в Лондоне и др.

Как танцовщик работал с величайшими хореографами современности: Ю. Григоровичем, Р. Пети, М. Бежаром, А. Алонсо, О. Виноградовым, В. Васильевым, М. Вайнротом. Его партнершами по сцене были выдающиеся балерины: Г. Мезенцева, Г. Комлева, Т. Терехова, С. Гийем, А. МакКерроу, Л. Браун, А. Асылмуратова. С 1992 года работает в США, куда был приглашен в качестве ведущего солиста в труппу Ballet Internationale (Indianapolis Ballet Theater), а в скором времени становится ее художественным руководителем. С 2006 года работает как приглашенный консультант, педагог, балетмейстер и хореограф с ведущими труппами и балетными академиями Европы, Азии и Америки, такими как Шведский королевский балет, Национальный балет Словакии, Национальный балет Китая, Национальный балет Канады, Цинциннати-балет в США, Юниверсал-балет Кореи в Сеуле, Балет Гонконга, Пекинская академия танца, Театро Массимо в Италии, Балет Испании. В настоящее время Эльдар Алиев совмещает работу хореографа-постановщика с преподавательской деятельностью по всему миру.

«В первый раз я делал совсем другой спектакль. Во-первых, еще сам танцевал и ставил на себя. Здесь другой подход, и труппа была малочисленна. Это был камерный спектакль. Он был довольно интимный, а здесь — симфонический спектакль. И чтобы он получился полнозвучным, а арабские сказки выглядели волшебно, создатели долго работали над декорациями. Они получились невероятной красоты и сложности», — рассказал Э.Алиев журналистам.

«В этом балете мы хотим показать фантастический, сказочный Восток. Спектакль будет классичным и в то же время современным, без нафталина. Настоящие живописные декорации будут сочетаться с использованием видеопроекций. Основная часть декораций к спектаклю для Приморской сцены изготавливалась в Санкт-Петербурге, в старейших живописных мастерских Мариинского театра. И впервые для такой серьезной работы были задействованы мастерские во Владивостоке. Приезжали петербургские художники, обучали наших молодых специалистов, и они совместно создавали декорации», — заявил главный художник театра Петр Окунев.

В качестве музыкального руководителя балета приглашен заслуженный артист Азербайджана Эйюб Кулиев. Для него, как и для Эльдара Алиева, «Тысяча и одна ночь» — балет особенный и судьбоносный:

«Когда я завершил свое обучение в санкт-петербургской консерватории и вернулся на Родину, в Баку, меня пригласили в Театр оперы и балета и первый спектакль, который мне предложили это был балет «Тысяча и одна ночь». Я очень счастлив, что начинал с такого сложного произведения. Где бы я не играл этот балет, везде он принимался на ура. В этом произведении мы находим удивительный симбиоз азербайджанской народной музыки. Там также задействованы наши национальные инструменты, в том числе тар», — говорит дирижер.

Оказалось, что во Владивосток Эйюб Кулиев приехал не с пустыми руками: он привез с собой тар!

«Уверен, что зрители Владивостока обязательно запомнят мелодию азербайджанского инструмента тар, его ритм и его потрясающую изысканную гармонию», — подчеркнул он.