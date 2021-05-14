Египет заморозит ряд направлений сотрудничества с Израилем

Египет собирается приостановить сотрудничество с Израилем в некоторых сферах из-за отказа начать гуманитарное перемирие с сектором Газа, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники в правительстве арабской республики.

«Каир ответит на отказ Израиля от его просьбы о гуманитарном перемирии в секторе Газа, заморозив ряд направлений сотрудничества с ним», — рассказали в эфире.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.