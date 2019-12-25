Египет планирует сменить имидж дешевого пляжного направления

Возглавил новую структуру, которая называется министерство древностей и туризма, Халед аль-Анани, который ранее был ответственным за исторические артефакты.

Аль-Анани курировал его создание, составляя коллекцию. Кроме того, министр является автором проекта по преобразованию зоны вокруг пирамид на плато Гиза.

Именно культурный туризм в расчете на визитеров из Китая, Японии, США и других стран мира обещает Египту больший доход, нежели пляжные туры. Как считают наблюдатели, стране так и не удалось избавиться от статуса «дешевого пляжного направления». Поэтому необходимо продвигать «традиционные бренды» (пирамиды Гиза, Сфинкс, древние храмы в Луксоре и т.д.) в связке с Великим Египетским музеем.