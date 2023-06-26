Национальная авиакомпания Египта Egypt Air сообщила VisaGuideWorld, что Египет будет выдавать бесплатные транзитные визы на 96 часов.

Визу можно получить по прибытии в международный аэропорт Каира в транзитном офисе EgyptAir в аэропорту. Для получения визы надо заполнить специальную форму.

В авиакомпании сообщили, что пассажиры, путешествующие транзитом, имеют право воспользоваться туристическими программами, предлагаемыми дочерней компанией Egypt Air Karnak, чтобы осмотреть достопримечательности Египта.

Целью такой меры называют привлечение внимания к въездному туризму, что является одной из целей развития страны до 2030 года. С этой же целью в стране впервые запускают программу выдачи многолетней визы. При этом граждане Египта, планирующие выехать за границу, будут облагаться сборами за выезд.