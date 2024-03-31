Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в эфире телеканала CNN назвал несбыточной идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единой общеевропейской армии.

«Утопично полагать, что мы откажемся от 27 армий ради создания единой», — заявил он.

Боррель призвал мыслить более реалистично и улучшать взаимодействие между странами ЕС, а также то, как они используют финансовые средства.

В январе вице-премьер Италии, министр иностранных дел Антонио Таяни заявил, что Европейский Союз должен сформировать собственные вооруженные силы, которые смогли бы сыграть роль в поддержании мира и предотвращении конфликтов.

Европейская комиссия 5 марта внесла законодательное предложение по новой стратегии ЕС в области оборонной промышленности, которая предусматривает наращивание производства оружия и более тесное сотрудничество между государствами-членами. Стратегия направлена на «формирование культуры постоянной готовности (к кризисным ситуациям) в оборонной промышленности» через консолидацию спроса, постоянную оценку потребностей и имеющихся возможностей в странах-членах.

Тем не менее, Боррель называет идею общеевропейской армии несбыточной и утопической. А насколько на самом деле актуальна такая задача ради обеспечения мира во всем мире, если учесть, что путинская Россия постепенно превращается в аналог гитлеровской Германии с неуемными аппетитами в отношении всех соседей? Может, и в самом деле ЕС было бы правильнее объединить вооруженные силы всех стран-членов, создать единую армию с единым командованием, структурно, скажем, в составе НАТО, чтобы в случае чего цельной стеной противостоять агрессору, слаженно бить по нему?

Хотя тут надо отметить и то, что никто не отменял Североатлантический договор, который был подписан в 1949 году. А его краеугольной статьёй является статья 5, которая требует от стран-членов НАТО прийти на помощь любому государству-члену, подвергшемуся вооружённому нападению.

На эти вопросы # ответили известные иностранные эксперты.

Эстонский политолог Пеэтер Тайм:

— Абсолютно нет никакой надобности в создании какой-то единой структуры под названием Вооруженные силы или армия Европейского Союза. Евросоюз всю историю своего существования все-таки был, есть и будет союзом суверенных государств. То есть, ни в каком смысле страны ЕС не являются так называемыми субъектами какой-то федерации или конфедерации. Это союз политический, экономический, финансовый, гуманитарный. Точно так же здесь и с вооруженными силами, такой же момент, по моему мнению. Они должны быть отдельными у каждой страны, точно так же как отдельно существуют вооруженные силы разных стран в рамках НАТО.

То есть, если мы говорим о создании какой-то структуры, которую мы можем называть объединенными войсками Евросоюза, то я понимаю под этим просто комплекс мер или какую-то структуру, которая построена как НАТО. То есть, если возникает ситуация, при которой необходимо задействовать все вооруженные силы всех членов Европейского Союза, то для этого, да, должны быть уже какие-то наработки или структуры, благодаря которым вооруженные силы всех стран-членов Евросоюза слаженно проводят какие-то войсковые операции.

Директор киевского Института мировой политики Евген Магда:

— Широкомасштабное вторжение России в Украину поставило мировых акторов перед выбором – как им жить и действовать дальше, как они будут развиваться дальше. Европейский Союз показал свою активность, показал готовность вести с Украиной и с другими странами переговоры о расширении, и это действительно важный момент.

Но создавать европейскую армию (эта идея, кстати, не нова) на сегодняшний момент, я думаю, достаточно проблематично. Плюс, я не думаю, что европейские экономики в условиях возможного кризиса, по крайней мере в предвкушении кризиса, способны одновременно справиться с ростом расходов на НАТО, который очевиден, с ростом военной помощи Украине, что тоже очевидно (ситуация с миллионом снарядов оказалась очень показательной), и еще и создавать европейскую армию, что тоже потребует определенных ассигнований. Поэтому, на мой взгляд, Жозеп Боррель достаточно четко выразил свою позицию. Напомню, что некоторое время назад он же признал, что в ряде стран Евросоюза «бонсай-армии», то есть, такие, что не могут реально повлиять на ситуацию на поле боя. А те страны, армии которых могут так влиять – Польша, Франция, Британия, Германия – они и без того интегрированы в НАТО-вские структуры. Поэтому нам следует понимать, что в ЕС, тем более, накануне выборов в Европарламент, не будет большого энтузиазма в этом вопросе.

Военный эксперт киевского центра «Стратегия XXI» Павло Лакийчук:

— Идея создания единых вооруженных сил Европейского Союза обусловлена растущей угрозой Европе со стороны агрессивной России в условиях нарастающей неопределенности относительно роли североамериканских партнеров по НАТО в условиях вероятного конфликта на европейском континенте. По факту европейцы ставят под сомнение эффективность механизмов реализации ст. 4, 5 Североатлантического договора.

Насколько реалистичны такие замыслы? С точки зрения управляемости Вооруженные силы Европы, если они будут созданы как единая военная структура, будут более управляемы, чем коалиционные вооруженные силы союзников. Это плюс.

Но смогут ли европейцы достичь консенсуса в передаче полномочий по безопасности надгосударственной структуре? В ЕС и более простые решения тонули в болоте дебатов. Тем более что касается такого радикального шага. Очевидно, это имел в виду Боррель, называя идею общеевропейской армии «несбыточной и утопической».

Кстати для создания Объединенных вооруженных сил есть предпосылки. Одной из концептуальных засад Западноевропейского Союза (ЗЕС) было создание единых вооруженных сил. В июне 1992 года Совет министров стран Западноевропейского Союза подписал так называемые «Петерсбергские задачи» (Petersberg tasks) в области обороны и безопасности. На этой встрече государства-члены выразили готовность предоставить военные подразделения всех своих традиционных родов войск для выполнения военных операций под эгидой ЗЕС. Было определено, что вооруженные силы ЗЕС можно использовать для выполнения гуманитарных и спасательных операций, миротворческих и операций по поддержанию мира, урегулирования кризисных ситуаций. Амстердамский договор включил «Петерсбергские задачи» в Договор о Европейском Союзе (статья 17). Таким образом, они составляют неотделимую часть европейской оборонной и политики безопасности. Хотя и нереализованную.

В сегодняшних условиях гораздо эффективней создания новой вооруженной структуры для Европы было бы реформирование военной организации НАТО. Точки над «і» должны быть расставлены. Кто, чем и при каких условиях готов к вкладу в единую систему безопасности Объединенной Европы. И, исходя из этого, строить систему коллективной обороны. Это, кстати, было бы и действенным ответом Кремлю, который так хочет испытать на деле реалистичность пятой статьи Североатлантического договора.