«Турция на глобальном уровне является сильным государством, и, конечно, подписанная нами в минувшем году декларация о союзничестве – очень важный фактор для региональной стабильности».

Об этом Президент Ильхам Алиев заявил 2 сентября в Черноббио в интервью корреспонденту итальянской газеты «Il Sole 24 Ore» Роберто Буонджорно.

Глава государства отметил, что по окончании Второй Карабахской войны, в которой Турция оказала Азербайджану как политическую, так и моральную поддержку, наши отношения еще более упрочились: «Так что это – очень важный фактор. Турция и Азербайджан, можно сказать, действуют, как единая команда во многих региональных вопросах. Это тоже должно учитываться всеми».