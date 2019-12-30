Джулиани предлагал сместить Мадуро с поста президента Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа, его адвокат Рудольф Джулиани, а также несколько американских бизнесменов начали осуществлять «теневые дипломатические усилия» после победы Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы 2018 года, чтобы изолировать его от власти. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.

Издание сообщает, что в сентябре 2018 году Джулиани и конгрессмен-республиканец Пит Сешнс неформально побеседовали с лидером республики по телефону.