Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, встретившийся в среду вечером с группой членов своего кабинета на Даунинг-стрит, заявил им, что не покинет свой пост. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в среду вечером телеканал Sky News, по данным которого министры ранее прибыли в премьерскую резиденцию, чтобы убедить Джонсона освободить кресло ввиду нового скандала и череды отставок членов правительства.

Как в свою очередь отметили источники телеканала ITV, Джонсон ответил собеседникам, что они должны либо поддержать его и «сосредоточить усилия на достижении экономического роста» нынешним летом, либо столкнуться с «хаосом борьбы за лидерство» в партии и давлением оппозиции, которая будет добиваться скорейшего проведения парламентских выборов.