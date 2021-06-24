Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эсминец британских ВМС пересек границы украинских территориальных вод в Черном море, а не российских, в связи в этим нарушения международных прав не было. Об этом сообщает Reuters.

Политик напомнил, что британская сторона не признает аннексию Крыма Россией и считает, что тот участок в черноморском регионе, на котором находился британский корабль, по-прежнему принадлежит Украине.

«Это украинские воды и мы имеем полное право ими пользоваться», — заявил Джонсон.

По версии российской стороны 23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. (gazeta.ru)