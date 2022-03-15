Премьер Великобритании Борис Джонсон считает, что отказ от российских нефти и газа будет трудным для других стран, но это сделать нужно всем, чтобы избежать «шантажа».
«Пока падают бомбы, стоимость нефти и газа растет еще больше, а это означает, что у вас меньше денег в карманах, а у (президента России Владимира — ред.) Путина — больше. Мы не можем продолжать в том же духе. Мир не может продолжать подвергаться этому шантажу. Пока Запад экономически зависит от Путина, он будет делать все возможное, чтобы пользоваться этой зависимостью. И вот именно поэтому такая зависимость должна быть прекращена и будет прекращена теперь», — написал Джонсон в своей статье для газеты Telegraph.
Премьер Британии подчеркнул, что его страна планирует запретить импорт российской нефти по аналогии с США. Он поддержал страны Евросоюза, которые намерены «избавиться» от углеводородов из России. По словам Джонсона, стратегия отказа не будет работать, «если ее не реализуют все».