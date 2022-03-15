Премьер Британии подчеркнул, что его страна планирует запретить импорт российской нефти по аналогии с США. Он поддержал страны Евросоюза, которые намерены «избавиться» от углеводородов из России. По словам Джонсона, стратегия отказа не будет работать, «если ее не реализуют все».