Возможная попытка нормализовать отношения с президентом России Владимиром Путиным станет ошибкой. Об этом 19 марта заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Пытаться нормализовать отношения с Путиным после этого, как мы это сделали в 2014 году, означало бы снова совершить ту же самую ошибку», — сказал он на съезде Консервативной партии.

4 марта американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что человек, который «уберет этого парня», намекая на Путина, «окажет стране и миру большую услугу». Сенатор задался вопросом, найдется ли в России свой Брут или Клаус Штауффенберг — исторические личности, известные своим участием в покушениях на диктатора Римской республики Гая Юлия Цезаря и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера соответственно.

На следующий день в МИД РФ отметила , что «подобный выпад квалифицируется Уголовным кодексом Российской Федерации как посягательство на жизнь государственного деятеля и влечет за собой тяжелые последствия, включая привлечение к уголовной ответственности» (aif. ru)