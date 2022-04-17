Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом оба политика сообщили в Twitter.

«Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, в первую очередь относительно оборонной и макрофинансовой поддержки. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины», – написал Зеленский.

«Сегодня днем я проинформировал своего друга Зеленского о дальнейшей военной помощи, которую мы окажем Украине в ближайшие дни. Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами, необходимыми им для защиты их страны от продолжающегося российского вторжения», – заявил он. /gordonua.com/