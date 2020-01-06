Джонсон призвал к деэскалации на Ближнем Востоке

Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал стороны к деэскалации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, следует из заявления премьера.

«Мы находимся в тесном контакте со всеми сторонами и призываем к деэскалации. Я буду общаться с другими лидерами и нашими иракскими друзьями, чтобы поддержать мир и стабильность», — отметил Джонсон в заявлении.

Джонсон заявил, что Сулеймани представлял угрозу интересам Британии
Он добавил, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб находится в постоянном контакте с лидерами и главами МИД стран по всему миру, а Соединенное Королевство предприняло необходимые шаги по усилению безопасности британских граждан и интересов в ближневосточном регионе.
О последующих действиях в связи с ситуацией на Ближнем Востоке правительство намерено сообщить на следующей неделе, когда парламент вернется с рождественских каникул.

| 2020-01-06T00:00:11+00:00 6 января 2020, 04:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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