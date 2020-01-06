Джонсон призвал к деэскалации на Ближнем Востоке

Премьер Великобритании Борис Джонсон призвал стороны к деэскалации на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, следует из заявления премьера.

«Мы находимся в тесном контакте со всеми сторонами и призываем к деэскалации. Я буду общаться с другими лидерами и нашими иракскими друзьями, чтобы поддержать мир и стабильность», — отметил Джонсон в заявлении.

Джонсон заявил, что Сулеймани представлял угрозу интересам Британии

Он добавил, что министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб находится в постоянном контакте с лидерами и главами МИД стран по всему миру, а Соединенное Королевство предприняло необходимые шаги по усилению безопасности британских граждан и интересов в ближневосточном регионе.

О последующих действиях в связи с ситуацией на Ближнем Востоке правительство намерено сообщить на следующей неделе, когда парламент вернется с рождественских каникул.