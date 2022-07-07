Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что нынешнее правительство до завершения полномочий не будет применять какие-либо новые стратегии в политике, а также не будет принимать решения по основным финансовым вопросам, сообщает Sky News, передает Интерфакс.

«Во время встречи кабинета министров Джонсон четко донес, что правительство не собирается применять новую политику или существенно менять направление (руководства Великобританией). Он заявил, что основные финансовые решения следует оставить следующему премьер-министру», — информирует телеканал.

Вместо этого, по словам Джонсона, его правительство сосредоточится на «реализации повестки, благодаря которой его избрали».