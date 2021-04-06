Джонсон не исключил открытие границ для британцев с 17 мая

Британское правительство планирует разрешить своим гражданам турпоездки за рубеж с 17 мая. Об этом объявил в понедельник, 5 апреля, на пресс-конференции в Лондоне премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Он сообщил, что «надеется» на эту дату, но при этом уточнил, что власти не хотели бы «недооценивать трудности», которые сейчас испытывают граждане других государств.

«Мы не хотим, чтобы вирус был повторно завезен в нашу страну, а сейчас в других частях мира число случаев заражения со всей очевидностью растет. Необходимо это учитывать и быть реалистами», — цитирует Джонсона газета Daily Mail.

Также издание указало на планы правительства по введению системы «светофора», когда странам будет присвоено цветовое обозначение в зависимости от их ситуации с коронавирусом. Однако, как заявили в правительстве, «пока слишком рано говорить», какие страны будут включены в список «зеленых», то есть разрешенных для туризма, стран, поскольку эти решения «будут определяться данными и доказательствами ближе к тому времени».