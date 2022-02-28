Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что цель, которую преследует Запад, вводя санкции против России, — свержении российских властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское информационное агентство PA Media.

По словам представителя Джонсона, британский премьер отметил, что к руководству РФ в мире должны относится как к изгоям. Он также посоветовал российским предприятиям «аккуратно подумать» перед тем, как делать что-либо в интересах властей страны.

Джонсон добавил, что в ближайшее время Лондон объявит очередной санкционный пакет, в который войдут российские граждане и компании.