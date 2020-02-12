Джонсон намерен провести «транспортную революцию» в Великобритании

Правительство Великобритании намерено осуществить «революционные преобразования» в транспортом секторе. С обещаниями обновить транспортную инфраструктуру страны выступил во вторник в Палате общин британского парламента премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«В ближайшие недели правительство представит новые детали, касающиеся грядущей транспортной революции, ведь именно общественный транспорт обладает потенциалом изменить вашу жизнь и жизнь ваших городов», — заявил глава правительства, назвав устаревшую транспортную инфраструктуру едва ли не главным тормозом экономического развития страны.

Главным среди заявлений Джонсона стало обещание поддержать вызывающий много споров проект строительства высокоскоростной железной дороги HS2, которая должна связать Лондон с северной частью страны. Благодаря новым поездам добраться в Лондон из Бирмингема можно будет за 45 минут, из Манчестера — чуть больше чем за час, из Лидса — за час и двадцать минут, а из Ливерпуля — за полтора часа. Во многих случаях это позволит вдвое сократить время в пути.

«Мы осуществим этот проект, а чтобы гарантировать, что из графика мы не выбьемся и за рамки бюджета не выйдем, мы примем решительные меры, добившись восстановления жесткой дисциплины при осуществлении программы», — сказал Джонсон.(ТАСС)