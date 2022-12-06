Актер Джон Траволта в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил, что он еще обязательно увидится с умершей актрисой Элли Керсти.

«Керсти была одной из необыкновенных женщин, которые когда-либо встречались в моей жизни. Ты была особенной. Я люблю тебя, Кести. Я знаю, что мы снова увидимся», — написал Траволта.

В последнее время артистка боролась с раком. Болезнь обнаружили у Элли недавно.

Актриса известна по роли в фильме «Двое: Я и моя тень» с сестрами Олсен. В начале нулевых у Элли начались проблемы с лишним весом — при росте в 178 см масса тела достигла 135 кг. За время творческой карьеры она снялась более чем в 70 проектах.