Новаку Джоковичу в понедельник вернули визу в Австралию – он может остаться в стране.

Федеральный суд в Мельбурне рассмотрел его апелляцию на аннулирование и постановил отменить решение пограничников, освободить серба и вернуть ему все личные вещи. Кроме того, министерство внутренних дел Австралии должно оплатить ему все судебные издержки.

Это произошло из-за нарушений, которые допустили пограничники, когда работали с Джоковичем в аэропорту Мельбурна. Они были озвучены в ходе слушания, судья Энтони Келли сделал несколько ремарок в поддержку их серьезности, и в итоге МВД согласилось с претензиями. По сути, они решили не бороться.

Суд в итоге вынес решение, центральным эпизодом, в котором было то, что Джоковичу обещали дать времени до 08:30 утра по Мельбурну, чтобы он мог связаться с Tennis Australia и своей командой и предоставить все необходимые документы. Но потом пограничники нарушили эти сроки и уже в районе 07:40 уведомили его об аннулировании визы.

Важный момент: суд отменил аннулирование визы не из-за того, что признал медотвод Джоковича обоснованным, а из-за процессуальных нарушений. Вопрос о том, имел ли серб вообще право въехать в Австралию без вакцинации от ковида, остается открытым.

И судебная победа не окончательная. В конце слушания юрист МВД сразу предупредил: теперь право аннулировать визу Джоковича имеет министерство иммиграции. И если оно это сделает, сербу грозит запрет на въезд в Австралию сроком до трех лет. (sports.ru)