Первая ракетка мира Новак Джокович, вчера выигравший суд по апелляции на аннулирование его визы в Австралию, провел тренировку на центральном корте Australian Open – Арене Рода Лэйвера.

Журналист Бен Ротенберг сообщает, что на время тренировки серба на стадионе отключили камеры, с которых обычно всегда идет прямая трансляция. Кроме того, туда никого не пускали.

При этом австралийский канал 9News все равно получил кадры с тренировки – они сняли ее с дрона.

Позже видео с тренировки предоставила Tennis Australia. (sports.ru)