Президент Джо Байден посетит Вьетнам 10 сентября и встретится с высшими должностными лицами этой страны. В повестке дня переговоров – новые технологии, экономическая и региональная стабильность, климатические изменения. Об этом в понедельник сообщил Белый дом.

Байден встретится в Ханое с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и другими ключевыми руководителями. После Ханоя Байден отправится на Аляску, чтобы отметить годовщину терактов 11 сентября 2001 года, сообщил «Голос Америки».

Вашингтон считает Ханой одним из главных партнеров в регионе. В марте Байден и Чонг побеседовали по телефону, а месяцем позже госсекретарь Энтони Блинкен посетил Вьетнам.

В прошлом году Чонг стал первым иностранным лидером, встретившимся с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине после того, как китайский лидер был в третий раз избран на высший пост в КНР. (svoboda.org)