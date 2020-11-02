Джо Байден лидирует в четырех штатах — The New York Times

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден по итогам опросов лидирует в Пенсильвании, Флориде, Аризоне и, с большим отрывом, в Висконсине. Об этом пишет The New York Times.

Газета называет эти четыре штата наиболее ключевыми для итогов выборов. Опросы показали, что Байден опережает своего соперника, действующего президента Дональда Трампа на три пункта во Флориде, на шесть пунктов в Пенсильвании и Аризоне и на 11 пунктов в Висконсине.

Примечательно, что Байден оказался более популярным среди избирателей, которые не голосовали на президентских выборах в 2016 году. Они поддерживают кандидата от демократов с перевесом в 19 пунктов в Висконсине, на 17 пунктов во Флориде, на 12 пунктов в Пенсильвании и на семь пунктов в Аризоне.

Кроме того, в Аризоне в поддержку Трампа высказались респонденты-мужчины, в то время как среди женщин Байден лидировал. Кроме того, он с большим отрывом опережает Трампа среди белых избирателей с высшим образованием, а в Пенсильвании и Висконсине Байден также значительно обходит действующего лидера среди американцев пожилого возраста.

В опросе приняли участие 1,4 тысячи респондентов во Флориде, 1,8 тысячи в Пенсильвании, 1,2 тысячи в Висконсине и 1,2 тысячи в Аризоне.

Ранее глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре министерства внутренней безопасности (МВБ) Кристофер Кребс заявил, что иностранные государства не способны повлиять на ход выборов президента в США. Он отметил, что агентством отслеживается около 95 процентов голосов, которые уже были отданы на выборах 2020 года.

3 ноября в США состоится день всеобщих выборов. Граждане выберут президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и местные органы власти. (Lenta.ru)