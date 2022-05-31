В рамках официального визита в Болгарию 31 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов был принят президентом Болгарии Руменом Радевым.

Об этом # сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Президент Болгарии отметил важность текущего визита в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами с точки зрения дальнейшего развития связей.

Джейхун Байрамов выразил благодарность за прием и передал искренние приветствия главы Азербайджанского государства президенту Болгарии.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества двух стран в сферах энергетики, экономики, торговли, информационных технологий, сельского хозяйства, туризма, образования, культуры.

Джейхун Байрамов передал президенту Болгарии поздравительное письмо президента Азербайджанской Республики по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.