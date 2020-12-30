Джейхун Байрамов встретился с представителями ряда международных организаций

29 декабря министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исакзаи, представителем ПРООН в Азербайджане Алессандро Фракассетти, представителем ЕС в Азербайджане Кестутисом Янкаускасом и исполняющей обязанности главы представительства Всемирного банка в Азербайджане Саидой Багирли.

Как сообщает МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждались вопросы постконфликтного восстановления и поддержки разминирования на освобожденных территориях Азербайджана.

Представители ООН, ЕС и Всемирного банка выразили готовность провести согласно существующей методологии «Оценка восстановления и миростроительства» соответствующую оценку пострадавших от конфликта территорий Азербайджана, подготовить отчет и поделиться рекомендациями с Азербайджаном.

Стороны провели подробный обмен мнениями по этой теме.