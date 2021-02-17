Джейхун Байрамов встретился с председателем комиссии парламента Ирана

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с находящейся в Азербайджане делегацией во главе с председателем комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Исламского Совета Ирана Муджтабой Зуннури.

Приветствуя делегацию, министр Джейхун Байрамов отметил, что визит внесет вклад в развитие отношений на высоком уровне между нашими странами.

Министр подчеркнул, что исторические, культурные, религиозные связи, существующие между нашими странами, являются основой двусторонних отношений сотрудничества. Было отмечено, что Иран всегда поддерживал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, неприкосновенность его границ, в частности, поддержка, оказанная Ираном в ходе Отечественной войны, была высоко оценена Азербайджаном и народом.

На встрече было отмечено наличие большого потенциала для дальнейшего развития двусторонних отношений. В свою очередь, было подчеркнуто, что парламенты могут внести свой вклад в расширение этих отношений.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.