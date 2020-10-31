Джейхун Байрамов встретился с главой Международного комитета Красного креста

В рамках рабочего визита в Женеву состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с главой Международного комитета Красного креста Робертом Мардини.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, стороны с удовлетворением отметили многолетнее двустороннее сотрудничество.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал Р.Мардини о ситуации в регионе. Были отмечены факты грубого нарушения Арменией международного гуманитарного права, умышленные обстрелы городов Азербайджана, расположенных далеко от зоны боевых действий, обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры из запрещенного оружия, повлекшие многочисленные жертвы.

На встрече была отмечена важность вывода армянских оккупационных сил с территории Азербайджана в соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН.