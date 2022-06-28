Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусеином Брахимом Тахой.

Об этом # сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Джейхун Байрамов поздравил Хусеина Брахима Таху с избранием на эту должность. Министр отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ОИС и до сих пор очень активно сотрудничает с организацией.

На встрече также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня сотрудничества в рамках ОИС.