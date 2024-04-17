17 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с генеральным секретарем Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайратом Сарыбаем.

Как сообщили в МИД, в ходе встречи стороны обсудили возможные приоритеты и планы председательства Азербайджана в СВМДА на 2024-2026 годы, текущую работу в рамках организации и перспективы на будущее.

Кайрат Сарыбай с удовлетворением отметил, что Азербайджан всегда активно участвует в СВМДА, и передал свои искренние поздравления по случаю избрания Азербайджана председателем организации. Отметив, что такие темы, как транспортное сообщение и окружающая среда являются одними из наиболее актуальных вопросов для СВМДА, К.Сарыбай подчеркнул, что Азербайджан занимает конструктивную позицию в этом отношении.

На встрече стороны обменялись мнениями по трансформации СВМДА, ориентации деятельности организации на вопросы, представляющие взаимный интерес и на текущие проблемы, по подготовке к министерской встрече, которая пройдет под председательством Азербайджана, и предстоящему Саммиту, возможностям сотрудничества в рамках COP-29, а также по региональным вопросам.