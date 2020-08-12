Джейхун Байрамов вручил турецким политикам ордена и медали Азербайджана

Руководителю межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамилю Айрыму и бывшему руководителю группы, члену управления здравоохранения и продовольственной безопасности Администрации Президента Турции Недждату Унивару вручены ордена “Достлуг” Азербайджанской Республики.

Как сообщает местное бюро АПА, награды вручил находящийся с визитом в Турции министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Церемония награждения состоялась в посольстве Азербайджана в Турции.

Министр вручил главному советнику президента Турции Ялчыну Топчу памятную медаль «БГУ-100».

В церемонии приняли участие официальные лица, депутаты парламента Турции, бывшие министры.