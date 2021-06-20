Турция играет важную роль в восстановлении Карабаха.

Об этом в интервью агентству «Анадолу» заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с визитом в Турции в рамках Дипломатического форума в Анталии.

«Мы сталкиваемся с определенными трудностями. Регион был заминирован Арменией в период 30-летней оккупации. На прошлой неделе армянская сторона передала Азербайджану карту минных полей Агдамского района. По их собственным данным, только в Агдаме установлено 97 тыс. мин. Турция и в этом вопросе с первых дней оказывает Азербайджану поддержку. Турецкие специалисты выполняют работы по разминированию в Азербайджане. В Турции также осуществляется обучение азербайджанских саперов», — сказал он.

Министр отметил, что одновременно с очисткой от мин были начаты инфраструктурные работы, к строительству дорог, линий электропередач и аэропорта были привлечены турецкие компании.

Дж.Байрамов подчеркнул, что освобожденные от оккупации территории обладают большим потенциалом и в дальнейшем здесь предстоит большая работа. По его словам, предпочтение в этих проектах будет отдаваться компаниям из дружественных и братских стран, в частности — Турции.