«Еще в феврале азербайджанская сторона представила Армении 5 базовых принципов мирного договора. Армения же заявила, что эти принципы для них неприемлемы».

Как передает АПА, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов. По его словам, позже появились сообщения о 6 предложениях Армении против предложенных Азербайджаном 5 предложений:

«Но самое интересное, что все увидели документ, принятый Арменией. Но если взглянуть на документ, то его нельзя назвать предложениями. На момент представления этот документ был в форме реакции армянской стороны на предложения Азербайджана. Я могу перечислить некоторые из этих 6 пунктов реакции, и вы также сможете сделать вывод, насколько можно назвать это предложением».

Министр сказал, что в одном из этих 6 пунктов отмечается, что азербайджанская сторона представила Армении базовые предложения от 21 февраля в начале марта:

«Азербайджан с первого дня отмечал, что базовые предложения представлялись через посредников. Спросить об этом нужно у посредников».

По его словам, еще один пункт заключается в том, что Армения не имеет никаких территориальных претензий к Азербайджану: «Еще в 1992 году обе страны, будучи членами СНГ, признали территориальную целостность друг друга. И это в какой-то степени — повторение базового принципа Азербайджана».

Глава МИД подчеркнул, что в следующем пункте подчеркивается важность выполнения трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года:

«И это не является моментом, вызывающим вопрос. Есть документы и, естественно, они должны быть выполнены. Другой пункт заключается в том, что армянская сторона готова к переговорам и обращается к сопредседателям Минской группы для организации этих переговоров. Это происходит в момент, когда на фоне украинских событий между сопредседателями Минской группы нет никакой связи, и можно сказать, данная группа парализована. Я перечислил 4 из этих 6 пунктов. Теперь вы сами сделайте вывод — в какой степени это можно назвать предложением? Армянская сторона также не назвала это предложением, а назвала реакцией на предложения Азербайджана. Вы знаете позицию Азербайджана. Озвучены именно принципы, составляющие ее основу. Азербайджан выражает готовность продолжать переговоры на основе этих фундаментальных принципов и работать над мирным соглашением».