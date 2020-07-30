Джейхун Байрамов принял посла США

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Соединенных Штатов Америки в Азербайджанской Республике Эрла Литценбергера.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД), в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества во многих областях, в том числе в сфере энергетики и борьбы с эпидемией COVİD-19.

Министр Дж.Байрамов проинформировал посла об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, в том числе о последней военной провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Товузского района на азербайджано-армянской границе, целях этой агрессии, которая была заранее спланирована Арменией, о том, что в результате нее погибло гражданское лицо. Было подчеркнуто, что Азербайджан является сторонником продолжения переговоров по урегулированию конфликта.